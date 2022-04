Ali IBENYAICH

Ayant une formation de base en psychologie et en sciences de l'éducation ; j'assure actuellement la fonction de Chef du dértement Gestion des Stagiaires au sein de l'OFPPT.

L'exercice du dit métier m'a permis de développer et de perfectionner mes compétences en matière de l'orientation professionnelle avec ses différentes facettes:

- Accompagnement psycho-pédagogique des stagiaires/Conseling

-Administration des tests psychotechniques

-Suivi statistique

En plus des compétences liées à l'exercice du métier je me suis investi en plusieurs domaines de compétences

PNL

Gestion d'équipe

GRH

Ingénierie pédagogique





Mes compétences :

FORMATION

Communication interpersonnelle

Psychologie du travail

Psychométrie

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Programmation neuro-linguistique