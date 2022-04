Ma devise :

Je pousse ma fonction D'administrateur Systèmes Réseaux et Base de Données à "déverbaliser" la technicité et à expliquer les choses simplement aux différentes équipes transverses, ceci afin de favoriser une meilleure compréhension du produit et d'améliorer les interactions professionnelles.

Mes valeurs: INNOVATION - ESPRIT D'ÉQUIPE - INTÉGRITÉ - RESPECT - RESPONSABILITÉ - SATISFACTION CLIENT -



Mes compétences :

Rédaction de guides pédagogiques et de procédures

Détection et diagnostic des problèmes systèmes et

Gestion de projet Management de proximité Formatio

Conseiller la hiérarchie sur les choix techniques

Mettre en place la politique des sauvegardes/resta

Gestion de parc informatique

Gestion des accès aux ressources informatiques de

Conception, administration et supervision des rése

Administration et optimisation des serveurs SGBDR

Administration des serveurs d’entreprise physiques

Certification ITIL