Stephanie MASLO

J'ai consacré au centre de relation clients ,MULTI CANAUX, l'essentiel de mon parcours professionnel depuis dix-sept ans. Diriger, Vendre, Gérer : ces verbes d'action reflètent la diversité de mon expérience dans les services BTB et BTC .

Durant mon parcours j'ai eu la volonté de démontrer la pluralité des me compétences , et je me suis donnée les moyens de relever des challenges opérationnels, commerciaux, managériaux, organisationnels puis financiers.

Ma curiosité, mon sens des responsabilité, ma ténacité et ma volonté m'ont permis de performer dans chacun de ces domaines, et a chaque fois, pendant des durées probantes. Tant à l'échelon national qu'international.



Mes compétences :

Performer

Microsoft Office

Microsoft Access

Hermes

Customer Relationship Management

Audit

Front Office

Offshore Oil & Gas