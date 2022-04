Isabelle Robic

Riche d’une expérience de quinze années en maîtrise d’ouvrage, j’ai pour le compte d’enseignes de crèches, bijouteries et restaurations réalisé un grand nombre de sites tant en centre-ville qu’en centres commerciaux sur la France entière, la Belgique, l’Espagne et la Suisse. J’ai participé, entre autre, à l’élaboration de nouveaux concepts et au remodeling pour Marc Orian, à la création du nouveau flagship Tati Or rue de la Paix et au développement des crèches de la Maison Bleue. La démarche est d’allier ergonomie, architecture et design afin de dynamiser les enseignes et de les positionner très clairement sur un marché concurrentiel en adéquation avec les objectifs d’entreprises.

Mon expérience me permet aujourd’hui de maitriser l’ensemble des corps de métiers du bâtiment, depuis l’appel d’offre et la négociation, jusqu’au management des prestataires. Parallèlement, ma formation initiale d’architecte d’intérieur et de direction technique et maintenance me donne le recul nécessaire pour aborder les projets dans leur ensemble.

Ayant un rôle transversal, je dispose des capacités de coordination et de communication indispensables à ce poste, avec un grand nombre de services internes tels que le marketing, le commercial, le juridique et la finance. J’ai également à cœur de toujours respecter les contraintes quotidiennes des équipes d’exploitation et de logistique, tout en veillant à la conformité exigée par des protagonistes externes tels que les mairies, conseils généraux, entreprises ou architectes des bâtiments de France, dans le respect des réglementations en vigueur (PMI - ERP - PMR)… Il s’agit de mettre à disposition des espaces ergonomiques pour le personnel et donner aux utilisateurs tout le confort et la sécurité qu’ils attendent. Mais il s’agit aussi de contribuer au développement du chiffre d’affaire, tout en maitrisant les coûts de travaux et en anticipant les dépenses de maintenance