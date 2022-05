Mathilde PIGNOT

Ancienne sportive de haut niveau (gymnastique) et diplômée d’un Master 2 Ingénierie du Sport option Management et Événementiel des projets sportifs, je souhaite évoluer dans le domaine de la communication et de l’événementiel sportif. C’est ce que j’ai toujours désiré et cette formation m’y a bien préparé.



De plus, mes stages en entreprises au poste de chargée de communication et événementiel, m’ont amené à fédérer et à organiser avec succès différents projets. Participer à l’organisation du 3ème Carrefour de la Performance au sein de l’Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance m’a notamment permis d’acquérir une expérience extrêmement opérationnelle et riche.



Le travail en équipe, la réactivité et la capacité d’adaptation à de multiples contextes d’interventions sont des qualités que j’ai acquises et démontrées à travers ces expériences ; et bien sûr, pour mener à bien mon double projet, sportif et professionnel, j’ai dû faire preuve de ténacité et de persévérance.



Pour améliorer mes compétences et notamment la qualité de ma communication, je poursuis actuellement une formation intensive en anglais à Wall Street Institute.

Je prépare également deux concours en externe: Attaché territorial et Rédacteur territorial.



Disponible immédiatement, j'aimerais m'investir et mettre au service d'une entreprise dynamique, mon gout du contact, de la performance et du challenge.











Mes compétences :

Communication

Coordination

Coordination d'événements

Organisation

Organisation d'évènements

Réalisation

Réalisation de supports de communication

Recherche

Rédaction

Relation Clients

Sponsoring

Sponsoring sportif

Supports de communication

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel