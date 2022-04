Ali KAZEMI

Jeune diplômé en Master 2 électronique et spécialisé dans les nouvelles technologies, j'ai effectué mes études en Inde et poursuivi en France.

Mon parcours étant international, je parle couramment 3 langues.



Après avoir créé une société d’alimentation naturelle l’année dernière, dans le but de diriger ma propre société, je suis aujourd’hui désireux de prolonger mes expériences dans mon domaine de prédilection, celui de mes études. Cette année m’aura bénéfiquement apporté responsabilisation, expérience dans la gestion des affaires et du commerce.



Sérieux et appliqué dans mon travail, mes qualités professionnelles ont toujours été appréciées et relevées, notamment par mon ancien maitre de stage au sein de la société Aeroconseil où j’avais effectué mon stage de fin d’études.



Grâce à ma formation et mes expériences diverses, je peux apporter à de nombreuses entreprises de grandes qualités linguistiques, adaptabilité et responsabilité.



Disponible immédiatement, je compte bien entendu sur l'occasion d'un entretien pour vous exposer de vive voix mon parcours et ma réelle motivation.



A très bientôt



Mes coordonnées :

06.51.86.44.23

ali.kj@hotmail.fr





Mes compétences :

Simulink

VHDL

C / C++

MATLAB

AMESim

Systèmes embarqués

Hydraulique

Micro- Nano technologies

Aéronautique (commande de vols)

Télécommunications

Electronique

Mécatronique

PSPICE

PLL