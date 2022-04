Ali KHAÏRI

J'ai une expertise sur Cisco UCCE (Unified Contact Center Enterprise) et UCCX et leur écosystème applicatif.



J'apporte mon expérience aux travers de projets innovants et stratégiques aux entreprises pour :



* la transformation de leur relation client B2B, B2C.

* l'intégration des canaux de communication dans leur système d'information.

* l'impact organisationnel et technique des changements induits.

* la sécurité des informations échangées.



Les canaux de communication des centres de contacts sont ceux de la voix, SMS, chat, vidéo, Web callback.



* Gestion de la Relation Client (études, conseils, design).

* Expertise Cisco UCCE, UCCX (ICM,SVI/CVP,CallManager,CTI).

* Gestion technique, organisationnelle & optimisation des centres de contacts.

* Reporting, BI, Datawarehouse, mesures de la performance (KPI).

* Supervision et hypervision de l'écosystème



Mes compétences :

VOIP

CRM

CTI

Télécommunications