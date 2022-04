Diplômé en Administration & Management des Entreprises

Auditeur Interne puis Coordonnateur de la Surveillance Permanente à la Société Générale de Banques Côte d'Ivoire (SGBCI)

Auditeur Interne puis Chef de Service Contrôle Interne et Contrôle de Gestion à la Banque Nationale d'Investissement (BNI, Côte d'Ivoire)

Actuellement, Adjoint Administratif à la Direction des Opérations (BNI)

J'ai participé à des séminaires à Paris et dans certaines capitales de la sous region ouest africaine et animé plusieurs seminaires notamment en Audit et en Contrôle Interne à Abidjan. J'ai effectué de nombreuse missions d'audit sur pièces et sur place et d'inspection dans le cadre de mes responsabilités.