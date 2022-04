Management : 4 chefs de projets et 3 trafics managers



Proposition, Création et mise en place de dispositif de communication auprès des annonceurs et agences sur les sites du groupe Marieclaire



• Responsable de la production web régie

• Responsable de projet ( Gestion, planning, budget, suivi de production )

• Créer et mettre en place des campagnes de publicité ( de la prise de brief à la mise en ligne )

• Surveiller l'évolution des partenariats

• Gestion de campagnes CRM

• Analyser les résultats afin de veiller à la rentabilité des accords mis en place

•Suivi de performance, analyse des dispositifs et optimisation

• Recherche de partenaires potentiels pour la mise en place de leviers digitaux générateurs de revenus

• Participation aux missions transversales pour le pilotage des projets en collaboration avec les services

•Études de marché et veille concurrentielle



Mes compétences :

Luxe

Marketing

Communication

Facebook

Gestion de projet

Internet

Chef de projet

COMMERCE

Digital

Pinterest

Publicité

Twitter