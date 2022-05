Pauline BECAVIN

DOMAINES DE COMPETENCES



Gestion de projets

•Pilotage et suivi en termes de coûts, délais et qualité

•Gestion et coordination d’équipes

•Gestion des risques

•Reporting

•Conduite du changement



Management

•Assistance aux projets MOA/MOE

•Animation de comités de pilotage, comités techniques

•Management de processus



Études et Réalisations

•Support et formation des utilisateurs

•Rédaction de documentations techniques et fonctionnelles



Tests et Recettes

•Audit de systèmes d’information

•Conception et exécution de scénarios de tests



Mes compétences :

Team management

CMS

Web 2.0

Web marketing

Ergonomie web

E commerce

E business

Digital marketing

Marketing

SEO

SEM

Marketing online

Webmarketing

eCRM

Web

Automobile