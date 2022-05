Solenn RAULT

Gestion SG, achat, qualité:



- Management (1 à 3 personnes)

- Gestion parc véhicules (85)

- Gestion de parc téléphonie mobile

- Mise en place de modes opératoires et de procédures (Services généraux / RH)

- Gestion des entrées/sorties du personnel – Besoins logistiques, visites médicales...

- Gestion des commandes / Achats locaux

- Gestion et création de factures et devis

- Gestion des fournisseurs et prestataires pour les dépannages / suivi de travaux

- Mise en place de classements informatisés assurant la totale traçabilité de l’information

- Collecte et gestion de la réception, la circulation, la révision et l’archivage de la documentation



Administratif divers:



- Organisation de séminaires et formations

- Gestion d’agenda

- Gestion du courrier

- Organisation de réunions

- Traitement des appels / standard

- Mise en forme de pages intranet

- Suivi des notes de frais

- Gestion d’un portefeuille client

- Gestion de stock

- Prospection téléphonique / envoie de publipostages.





Savoir-Etre:



- Très bonne adaptabilité (entreprises, pays, cultures…)

- Capacité d’écoute, bon niveau de communication tant au téléphone que lors de réunions.

- Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction.

- Sens du contact.

- Fiabilité et discrétion.

- Disponibilité.

- Autonome.

- Dynamique.



Mes compétences :

Achats

Management d'équipe

Management de projets

Organisation d'évènements

Management