Reza NAGHIBI

Madame, Monsieur

Actuellement, je suis chargé de la gestion de la trésorerie au sein d'une filiale bancaire à Paris.

En effet, je dispose d’une expérience professionnelle de 20 ans, pendant lesquelles j’ai eu l’occasion de me confronter aux différents aspects de la vie de l’entreprise. Ce qui m’a permis d’avoir une vision global et suffisamment pointue sur l’univers de l’entreprise sur le plan de ses ressources humaines et son organisation hiérarchique et fonctionnelle et d’acquérir des méthodes de travail et des atouts outils pour progresser et mener à bien de nouvelles missions.



J'ajouterai à cela une grande efficacité, organisation dans le travail et surtout un formidable dynamisme, tels sont mes atouts majeurs lors de mon parcours professionnel.



Je reste à votre disposition pour vous préciser plus avant mes motivations et toute la valeur ajoutée de ma candidature et je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Finances