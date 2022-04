 Réseaux & Sécurité :

• Réseaux TCP/IP : installation, configuration, routage (HP et notions Cisco)…

• Administration système (sous Unix et sous Windows) : ActiveDirectory (Win 2008 server), virtualisation (VMWare), NFS, NIS, DNS, LDAP, SAMBA, LinuxConf, Webmin…

• Sécurité des réseaux: firewalling (iptables, netfilter, pfSens), OpenSSL, OpenVPN, détection d’intrusion (Nagios, nmap, wireshark), cryptographie…

• Réseaux sans-fil, bus de terrain, domotique …

 Systèmes d’Exploitation :

• UNIX (Solaris, SUN), OS basé sur le noyau Linux (RedHat/Fedora, Ubuntu), Windows (de 3.11, au 2008 serv), VMS (vax), Android (notions).

 Architectures :

• Motorola (6800…68000) et compatibles IBM.

 Technologies Web :

• Création et gestion de site Web : (X)HTML, JAVA SCRIPT, PHP, FLASH, DREAMWEAVER…

 Langages de programmation :

• C/C++, Pascal/Delphi, Java, Assembleur, VB…

 Conception/Méthodologie :

• UML : Visio, ArgoUML.

 Bases de Données :

• Création et gestion de BD : SQL, SYBASE, Access…

 Autres :

• Traitement d’images médicales, maintenance et gestion d’un parc informatique.



