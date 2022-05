Valérie SOBREIRA

Ingénieur en Informatique et Systèmes d'Information pour la Santé (ISIS), je suis issue d’une formation qui allie la santé, l’informatique et les systèmes d’informations. Tout au long de cette formation j’ai été sensibilisée aux problématiques liées au secteur de la santé. J’ai également pu enrichir mes connaissances en ce qui concerne les contraintes réglementaires et légales du domaine.

Toutes les connaissances que j’ai eu la chance d’acquérir durant mes trois années de formation me sont aujourd’hui indispensables.



Etant ingénieur ISIS, j’ai pour mission de faciliter l’intégration de solutions médicales, de développer des procédures adaptées afin de recueillir, d’analyser et de diffuser les informations médicales de façon sécurisé.



