Ali LOTFDAR

Titulaire de la maîtrise en Ingénieur logiciel, j'ai poursuivi mon expérience professionnelle au sein de sociétés locales et internationales renommées. Au cours de ces 12 années, j'ai pu acquérir une solide expérience professionnelle et une double compétence dans différents domaines danalyse de systèmes informatiques, la gestion de projet et la planification ainsi que loptimisation de systèmes et de la productivité.

Très motivé, je cherche à continuer à valoriser mes compétences dans les domaines de lanalyse de systèmes,développement de systèmes, la gestion de projet ainsi que l'analyse daffaires au sein d'une entreprise remplie de défis et d'une équipe dynamique.



Mes compétences :

Microsoft Office Excel

System consultant

Microsoft office

Supply chaine

Scrum

Business process analyste

Quality management

Project management

Gestion de projet

Spring IOC AOP Transaction

Hibernate

Struts

J2EE

Oracle

JSF

Spring Framework

Planification

Commerce