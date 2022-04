Ali MEROUCHE

Écrivain ayant a mon actif plus de vingt livres pour enfants et une dizaine destiné aux profs et entraîneurs dans le domaine du sport. ...journaliste spécialisé dans l'histoire des clubs et des personnalités sportifs. .fondateur de la première revue du monde des sports destiné aux enfants en Algérie. ..LE JEUNE SPORTIF.



Entraîneur de natation

Écrivain spécialiste des biographie des joueurs et

Fondateur de la première revue mensuelle pour enfa

Traduction français/arabe

Traduction