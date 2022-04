Ali MEZRAG

Dans mes précédentes expériences, de :

• Migration d’une société de crédit vers un nouveau SI

• Externalisation d’une infrastructure informatique complète

• Acquisition et intégration de nouvelles filiales

• Mise en place de nouveaux outils pour la force de vente



J’ai acquis une expertise dans les fusions, acquisitions, optimisation des processus métiers et mise en place de nouvelles infrastructures.

Mes champs de compétences:



a. Structuré

• Accompagne les métiers à mieux maîtriser l'identification et la formulation des besoins

• Suit une approche planifiée et proactive pour la réalisation des cahiers des charges et la gestion des livrables

• Priorise les activités multiples, réalise le plan du chemin critique, mesure la performance et les projections

• Assure la conduite de changement, la formation et l’accompagnement des utilisateurs



b. Esprit d’équipe

• Partage les bonnes pratiques

• Fidèle, respectueux et loyal envers l'organisation, l’équipe et les règles



c. Esprit d’entrepreneur

• Conduit chaque projet jusqu'à l'achèvement d'une manière autonome

• Capitalise sur ce qui a bien fonctionné dans le passé