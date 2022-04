Plus de 9 ans d’expérience dans la gestion de projets et la conception de solutions et systèmes complexes. J'ai eu l'occasion de travailler sur différentes problématiques notamment : e-Santé, marketing, CRM, e-Services, outils collaboratifs, plateforme de coaching, ...



J'ai débuté ma carrière chez ZedCom (Tunisie) en 2005 où j'ai développé pendant 3 années une expertise en communication, stratégie marketing et marketing direct.

En 2008, je me suis installé en France dans le but de compléter ma qualification et approfondir mes connaissances.

C’est avec un profil multi-disciplinaire en ingénierie, conception et innovation que j'ai rejoint en 2010 CRM Company d’abord comme Chef de projets puis comme Responsable Conception de la BU Santé Life&Company.

En 2016, j'ai intégré Touch And Play en tant que chef de projets grands comptes pour accompagner le développement de la startup sur les plans : opérationnel, organisationnel et stratégique.



Compétences :

- Etudes préalables d'opportunités et de faisabilité

- Analyse et formalisation des processus métier

- Transformation digitale des parcours clients

- Dématérialisation des processus

- Analyse et conception fonctionnelle

- Projets complexes en BtoB, en BtoC ou en BtoBtoC

- Rédaction des spécifications fonctionnelles

- Gestion de projets (agile et/ou cycle en V)

- Définition de stratégies de test et de validation

- Conduite du changement et formation des utilisateurs

- Product Lifecycle Management (Edition de logiciel)

- Ingénierie et management de l'innovation et des connaissances



Mes compétences :

Knowledge Management

PAO

Systèmes d'informations

MOA

CAO

Design Industriel

Web Design

Management par la valeur

Conception fonctionnelle

Ingénieie de l'Innovation

Conception intégrée

Analyse fonctionnelle