Ali MOHAMMADI

Je suis stagiaire à SEGULA Technologies depuis avril 2012. J'ai fait Master II système embarqués a l’université Henri Poincaré à Nancy en 2011-2012. J'ai reçu la licence de Computer Engineering à l’université de Sharif à Téhéran en 2010 et Master I systèmes et réseaux à l’université de Rennes I en 2011.



Langues : Persan (maternelle), Français (courant) et Anglais (courant)

Langages de programmation: Pascal, C, Java, C++, Prolog

HDL: VHDL

Environnements de développement : QT, Eclipse, CANoe, Davinci Developer, Microsoft Visual Studio

Systèmes d'exploitation: Linux, Windows, OSEK/VDX

Développement Web: HTML, PHP

Platforms mobile: J2ME, Android

Divers: TeX, LaTeX, Microsoft Word, LibreOffice



Mes compétences :

Android

CAN

CANoé

CPP

FlexRay

FPGA

JAVA

JUnit

Linux

OSEK

Programmation

Programmation FPGA

Programming

Qt4

Robot

VHDL