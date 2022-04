Ali NACIRI

En tant que New Business Manager chez IHG, je collabore avec des responsables achats et mobilité de grands groupes français et internationaux souhaitant consolider leur politique de voyage en vue de réduire leurs coûts, gagner en efficacité et améliorer la conformité à leur politique de voyage.



Nos clients comptent plusieurs entreprises appartenant au CAC 40 et d’autres parmi les 500 premières entreprises mondiales selon le magazine américain Fortune.



Du luxe international au confort local, le réseau d’hôtels IHG regroupe les enseignes les plus prestigieuses au monde. Riches de leur histoire et de leur patrimoine, les enseignes IHG jouissent d'une puissante image de marque. Elles sont aussi très prisées de nos client d’affaire grâce à leur forte présence internationale.



Si vous êtes à la recherche d'un partenaire de confiance pour consolider votre politique de voyage, contactez moi .



Mes compétences :

budgets