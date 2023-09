Alice BEAL

Mes principales compétences :



- Maitrise de l’élaboration d’un projet de l'AVP à l'ACT étayée par une excellente connaissance des pratiques des entreprises



- Capacité à communiquer, échanger, argumenter avec mon équipe et tous les partenaires d’un projet (Maîtrise d'Ouvrage, co-traitants, bailleurs, concessionnaires...)



- Aptitude à déterminer les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de travaux dans un souci de constante rentabilité



- Goût du travail en équipe et de la participation à des projets visant à améliorer la qualité de vie de tous



Mes compétences :

AutoCAD