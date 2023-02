Alice FROIGNEUX

Je suis actuellement en poste, comme Project Management Office Analyst pour les projets d'amélioration de la competitivité (Direction industrielle).



Je possède une double compétence management et suivi de projets et contrôle de gestion commercial. Je parle couramment l'anglais, l'espagnol, le français et le portugais (langue maternelle).



Je recherche un environnement de travail dynamique, international, convivial, éthique, où mes compétences acquises pourront être mises à profit.





Formation :

- Mastère en Management de Projets Internationaux à l'ESCP-EAP

-Maîtrise en Économie à PUC-Rio de Janeiro.



Expérience :

- PMO pour un portefeuille de projets d'amélioration de la compétitivité chez Nexans

- Responsable Contrôle et Analyse des ventes pour la zone Europe chez Nexans.

- Coordination et contrôle du marketing opérationnel et analyse stratégique chez L'oréal et Selective Beauty.

- Contrôle de Gestion (commercial, de projets et d'entreprise) chez Technip à Rio de Janeiro et à Paris.



Intérêts : Projets de transformation, Analyse Business, coordination internationale.



Quadrilingue : Courant en français, portugais, anglais et espagnol.





Mes compétences :

Anglais

Brésil

Chef de produit

Commercial

Contrôle de gestion

Coordination

Cost control

Distribution

Espagnol

International

Management

Marketing

Portugais

Prestige

Contrôle des coûts