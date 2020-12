Alicia COURTIES

RECHERCHE DE NOUVEAUX CHALLENGES PROFESSIONNELS.



Depuis bientôt 5 ans, je suis en poste en tant qu'adjointe assurance qualité, responsable de la sécurité et en charge de la mise en place d'un système de management de l'environnement dans un laboratoire pharmaceutique (site de production).



Bras droit de la Responsable Assurance Qualité dans l'entreprise, ces années d'expériences m'ont permis d'acquérir de solides compétences dans l'assurance de la qualité ainsi que de sérieuses connaissances des textes règlementaires et des normes associées au SMQ.



Grâce à une totale autonomie dans mes missions, j'ai également mis en place un système de management de la sécurité alors inexistant à mon arrivée dans l'entreprise. Ce projet me permet chaque jour d'approfondir mes aptitudes de management et de gestion de projet. De plus, manier ce système au quotidien alimente sans cesse mes connaissances règlementaires sur la sécurité industrielle tout en déployant des compromis sur le terrain afin d'obtenir les meilleurs résultats.



Le SMS étant à présent intégré dans le fonctionnement de l'entreprise, je vais construire une articulation simple afin de mettre en place un système de management de l'environnement efficace et perspicace pour l'entreprise.



Je suis également diplômée d'un Doctorat de l'Université Pierre et Marie Curie en écologie microbienne. Cette première expérience professionnelle au sein d'un laboratoire de recherche m'a permis de mener un projet de recherche dans sa globalité, de développer et d'enrichir mes compétences scientifiques mais également mes qualités relationnelles, de gestion de projet, de management, d'encadrement, de rédaction et mes facilités d'adaptation.



Mes compétences :

Animation de formations

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Microbiologie

Ecologie marine

Culture microbiologique aérobie et anaérobie

Production de biomasse

Culture continue-chémostat

Biologie moléculaire

Médiation des sciences

Communication interne et externe

Gestion de projet

Assurance qualité

Norme ISO 9001, 14001 OSHAS 180001

Évaluation et analyse de risque

Réglementation SST

Réglementation industrie pharmaceutique