Aliénor DE LA RÜE DU CAN

Diplômée de lESC Reims avec une spécialité en Stratégie, je suis en recherche active de partenaires et de clients ou d'un nouveau poste !

Dans la continuité de mon poste en organisation et suite à une proposition d'embauche dans un grand cabinet de stratégie New Yorkais, je lance deux activités au sein d'un réseau solide, mon cabinet de conseil en stratégie et une entreprise de distribution de produits cosmétiques de luxe et d'oligo-éléments de qualité.



Mes différentes expériences m'ont donnée une vision à 360 degré de la TPE à la société du CAC 40 en passant par la PME type annonceur, de la banque en agence à la gestion privée en passant par la salle de marché, du conseil en entreprise et en ministère. J'ai aussi une bonne connaissance du monde associatif et du monde du mécénat, activités en marges des activités dites lucratives.



L'interconnexion fonctionnelle entre le web, les progiciels, les megabases et les corners sont une de mes spécialités. Les outils de développement comme le e-commerce et le e-marketing en lien avec les structures concrètes n'ont plus de secret.



Douées de qualités d'écoute, de suivi des différents projets et de ténacité, je vous propose un service d'audit et de conseils pour vous orienter vers des solutions durables afin d'éviter le renouvellement régulier de votre parc SI et la réorganisation fréquente de vos structures. Cet audit est aussi l'occasion de trouver d'autres pistes de développement que celui du chiffres d'affaires et de la marge nette. L'accomplissement d'une activité est un tout.



Mes compétences :

Conseil

E-commerce

Gestion de projet

Infrastructures

Applicatifs

Internet

CSS

SEO

Management

Marketing

Vente

Veille

Adaptabilité

Audit