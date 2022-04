Alim HAMDI

Ingénieur en Instrumentation et Métrologie, j'interviens dans les secteurs de l'eau potable et de l'assainissement.



Le poste que j'ai occupé est composé d'une partie de gestion de marchés de maintenance comprenant la rédaction, le suivi technique et financier de ces marchés dans les domaines de l'assainissement et d'une seconde partie en tant que superviseur d'intervention chargé du management, de la planification et de la supervision d'interventions de techniciens.



Mon objectif est de confirmer et poursuivre à l'international (Moyen Orient, Maghreb, pays anglo-phone).



Je vous remercie pour toute l'attention que vous accorderez à mon profil.



Mes compétences :

Adaptation rapide