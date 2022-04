Alima BUENAFUENTE

37 ans, ayant une formation achats (obtention en 2000 d'un Master Management des Achats à Sup de Co)et bénéfiçiant de plus de 12 ans d'expérience dans la fonction, je suis actuellement en poste chez un des leader de la Grande Distribution en tant que Responsable Achats Software et Support.



Précédemment j'ai intégré successivement la Direction Achats de grands Groupes tels que Vinci, Areva ou Alstom sur différentes familles achats :



Achats IT

- Achats projets : licences, équipements informatiques (Hardware), maintenance associée et prestations.

- Responsable des Partenariats Achats (mise en oeuvre d'Accords Cadres avec nos principaux fournisseurs: Microsoft, Symantec, EMC,...)



Achats Techniques

- Achats Projets chez Areva T&D (Transmission et Distribution) puis chez Vinci dans le cadre d'achats techniques ou achats industriels : Mise en oeuvre de la stratégie de rationnalisation des achats du Groupe : sourcing, réduction du panel fournisseur, mise en place d'un outil de reporting des performances, négociation, contrats cadres,...



Mes compétences :

Responsable achats

Sourcing

Négociation

Gestion de contrats

Appels d'offres