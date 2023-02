Alin FLORIAN

Consultant Technico Fonctionnel Applications Santé



Je suis en charge de déployer des solutions progicielles métiers dans les établissements de santé.

Je gère le projet visant à déployer les solutions informatiques métier dans les EHPAD du groupe Le Noble Age.

Je prend part au déploiement des solutions informatiques au sein des établissements de santé de type SSR et Psychiatrie.

Je prépare et présente les maquettes, pilote l'intégration, la recette et la mise en production des solutions.



Issu d'une formation "Multi-domaine" (Sciences du Mouvement Humain, Informatique et Gestion de Projets), je suis en recherche constante de nouveaux projets porteurs intégrant des valeurs humaines fortes et fédératrices.



Mes compétences :

Reporting

Consulting

Gestion de projet

Développement web

XML

SQL