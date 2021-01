Au travers de l'enseignement d'une langue ou de la gestion administrative polyvalente, mon adaptabilité et mon intérêt pour le travail d'équipe m'ont permis de développer mon sens organisationnel et mon envie d'autonomie au sein d'un service support. Etant fluente en anglais et en français, je sais écouter et communiquer efficacement pour relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Rédaction

Adaptabilité

Microsoft Office

Rigueur

Traduction anglais français

Gestion administrative

Organisation

Amélioration continue

Communication