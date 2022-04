Alina MOYON

Bienvenue sur ma page



Passionnée par les thérapies naturelles et spécialisée en nutrition, aromathérapie, olfactothérapie, phyto, je donne des cours et anime des formations et des ateliers.



Mon but est d'accompagner des praticiens dans leur apprentissage des thérapies naturelles pour s'assurer qu'ils aient une approche scientifique des médecines douces, et qu'ils se positionnent en piliers naturels de la santé, en complément de la médecine traditionnelle.

En parallèle, je propose aux particuliers des accompagnements personnalisés à travers des consultations et du coaching santé à mon cabinet ou par Skype.

En fait, l'envisage une approche globale de la santé, basée sur le bien-être physique et émotionnel.



Je m’adresse également aux professionnels (professionnels de santé, facultés, centres de formation des thérapeutes, organismes de formation, entreprises, spas) pour les accompagner dans les domaines de la nutrition scientifique et de l’utilisation des huiles essentielles dans le soin ou la création d’ambiances olfactives.



