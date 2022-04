Alina THOMAS

10 ans d’expérience dans des grands groupes internationaux et PME

- Compétences en marketing stratégique, opérationnel et Média/Digital/Communication

- Expertise des secteurs de la grande consommation et de l'OTC

- Expériences sur le marché local français et à l’international



Spécialités :

- Marketing stratégique: re-lancement de marque, définition de l'equity et de la segmentation, plan d'innovation long terme

- Marketing développement: concept, packaging, communication

- Marketing opérationnel: gestion et analyse du portefeuille, planification stratégique, opérations promotionnelles

- Communication: Media, Digital, Brand Content

- Management: hiérarchique et projet de 3 à 10 personnes



Mes compétences :

Agroalimentaire

Beauté

btb

Compléments alimentaires

Gestion de marque

GMS

International

Lancement produits

Marketing

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Média

OTC

Plan Media

Santé

Communication

Lancement de produits

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique

Management

Pharmacie