Aline ABOU SAAD

Après des études littéraires, j'ai découvert le métier d'éditeur de livre illustré en 2006, et cette découverte a été un véritable coup de cœur. J'ai, depuis, exercé ce métier dans les domaines de l'art, du pratique et de la jeunesse. Ma double culture franco-libanaise m'a également permis d'exercer ces fonctions entre Paris et Beyrouth, dans tout type de structure et pour différentes langues. Aujourd'hui décidée à donner un nouvel élan à ma carrière, j'ai intégré le master spécialisé "Management de l'édition numérique" de l'ESCP-Asfored, master qui, je l'espère, me permettra d'accéder à des postes à responsabilité dans le secteur de l'édition, que j'ai choisi par passion et dans lequel je compte bien participer aux différentes mutations dans les années à venir.



Mes compétences :

Édition