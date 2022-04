Aline Andrée ESSONO NDZANA

En tant qu'Ingénieur Méthodes, je travaille toujours dans l'optique d'améliorer et développer des systèmes.



Pour atteindre mes objectifs, j'analyse , j'étudie , je détermine les points forts et faibles afin de synthétiser et proposer de nouvelles solutions.

Mes expériences professionnelles et mes centres d’intérêts me permettent de travailler en équipe , de planifier, de coordonner, superviser et aussi surtout de m'adapter à de nouvelles technologies.



Mes compétences :

Informatique

Informatique industrielle

Mécanique

Automatisme

Gestion de projet

Management