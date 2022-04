Aline ANGIBAUD

Forte d’une expérience de 10 ans en bureau d’étude où j’officiais en tant que Dessinatrice bien sûr mais également en tant qu’Assistante du Chef d’Entreprise. Ma mission était très variée, allant de l’accueil au conseil de la clientèle en passant par les relevés de terrain du jardin de particulier à l’étude de territoire, mais également la gestion complète et totale des dossiers depuis le stade esquisse jusqu’à la réception des travaux en passant par l’élaboration des pièces techniques (maîtrise du logiciel AutoCad, pack Office) et administrative (gestion d’appels d’offres …), le suivi de chantier … Passionnée de grands territoires, je me suis spécialisée dans les études à grandes échelles et les aménagements urbains.

Consciencieuse, je me montre assidue et organisée dans mon travail. Je maîtrise l’essentiel des logiciels de bureautiques et de nombreuses compétences. Vous pouvez compter sur ma fiabilité et mon implication. Je suis très rigoureuse et évolue avec aisance dans le domaine technique.



