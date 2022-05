Ludovic SIMONNET

Après avoir été agent technique, j’ai coordonné et supervisé pendant 8 ans la maintenance d’installations électriques, hydrauliques et pneumatiques. Le respect des normes imposées était une priorité pour moi afin de garantir rigoureusement la sécurité du personnel et le bon fonctionnement des équipements.



Fort de mon expérience sur sous-marin, j’ai pu acquérir toutes les qualités indispensables pour exercer un poste nécessitant rigueur et fiabilité. Par ailleurs, mon sens des responsabilités est la garantie d’un travail réfléchi et organisé