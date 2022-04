Amélie ROUILLARD

Dynamique et motivée, j’ai acquis au cours de mes expériences, les qualités de discrétion, de rigueur, et d'autonomie, ainsi que les compétences suivantes :



- Réaliser les rapports financiers,

- Réaliser les tableaux de bord,

- Réaliser et reconduire les provisions (FAE),

- Participer à réaliser des budgets avec suivi des écarts,

- Participer à l'élaboration des P&L,

- Assurer les travaux comptables spécifiques (salaires, charges),

- Imputer les opérations comptables et les enregistrer sur des journaux divisionnaires,

- Enregistrer et effectuer périodiquement les états de rapprochement, les soldes,

- Réaliser la facturation des ventes, les statistiques et transmettre les chiffres,

- Maîtrise de l'informatique, saisies des données du domaine activité,

- Collecter, exploiter, organiser les informations saisies et les présenter sous forme de documents de synthèse,

- Tenir à jour les documents ou les déclarations imposées par les dispositions légales et réglementaires,

- Suivre le recouvrement des créances (relance, mise en demeure, pré-contentieux),

- Réaliser les fiches de paies en fonction de la convention collective ainsi que les déclarations sociales.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

UR

Comptabilité analytique

Gestion

Contrôle de gestion

Management

P&L