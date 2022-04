> Chef de produit/de catégorie international - 10 ans d'expérience

Dynamique, autonome, organisée et enthousiaste.



> Toujours ouverte à de nouvelles opportunités: chef de produit / chef de projet / responsable de catégorie au sein d'une entreprise familiale et dynamique, aux alentours de Cholet.



Je m'appelle Aline Astier, j'ai 33 ans, je suis mariée et maman d'un petit garçon.

Originaire de Tours (37), je vis actuellement à Cholet (49), où je suis arrivée, en 2006, pour débuter ma carrière dans le marketing chez le leader mondial de la puériculture, Dorel.



Issue d'une formation commerciale et marketing, je suis diplômée d'un master 2 en marketing et management des produits pour enfants (C.E.P.E à Angoulême). Une spécialité que j'ai choisie par intérêt pour cet univers, ainsi que pour me différencier des nombreux candidats diplômés en marketing ( une sorte de segmentation...)!



Avec 9 ans d'expérience en tant que chef de produit international chez Dorel (gestion de portefeuilles produits, développement et lancement de produits...), et après un baby break, je suis aujourd'hui responsable du développement business des catégories poussettes, gros équipement et sieges auto pour la marque Safety 1st.



J'aime travailler en autonomie, mais j'apprécie aussi le travail en équipe pluridisciplinaire, qui offre des synergies indispensables pour mener à bien les projets. Je suis reconnue pour mon investissement dans les projets, mes capacités organisationnelles et analytiques, mon esprit d'équipe, ainsi que ma bonne humeur.



Mon profil vous intéresse ? Vous voulez en savoir plus ?

N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos opportunités.



Aline Astier



Mes compétences :

Analyser la concurrence et le marché

Rédiger des briefs communication

Rédiger un cahier des charges

Capacités d'analyse

Puériculture

Marketing

Force de proposition

Adaptabilité

Marketing opérationnel

Réponse aux appels d'offres

Travail en équipe

Gestion de portefeuille

Marketing produit

Argumentaire de Vente

Sourcing international

Stratégie de communication

Analyser les besoins et définir les objectifs

Animation de formations

Autonomie

Analyser et améliorer les performances

Gestion de projet informatique

Étude de marché

Marketing stratégique

Développement produit

Lancement de produits

Animation de réunions

Gestion de projets internationaux

Organisation du travail

Autonomie professionnelle