Laurence JERLIN FOULONNEAU

MARKETING OPERATIONNEL - DEVELOPPEMENT & ANIMATION DES VENTES -



Une expérience de plusieurs années en développement de business au sein de PME et de groupes industriels leaders, De la recommandation stratégique à sa mise en oeuvre, j'aime à promouvoir mes marques et produits et contribuer à la progression de mon réseau ou portefeuilles d'activités.

- Double compétence commercial / marketing opérationnel -

- Tous circuits et réseaux de distribution GMS - GSS - Retail - BtoB - BtoC ....

- Sensibilité produit significative - Forte culture commerciale - Expérience terrain -

- Compétence managériale - Leadership naturel et esprit d'équipe.

Autant d'expressions qui me caractérisent et m'incitent à poursuivre avec enthousiasme dans cette voie!



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Promotion des ventes

Ventes

Trade marketing

Animation de réseau

Commercial

Développement des ventes

Animation des ventes