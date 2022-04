Aline AUBERGER BARUCQ

Je recherche un emploi dans une société internationale où je pourrais appliquer mes compétences en gestion de projet et/ou relecture, traduction, édition, ou bien dans une PME en tant qu'assistante de direction bilingue où je peux apporter l'anglais à plusieurs niveaux : traduction, interprétariat, rédaction de courriers, etc. J'ai toujours travaillé dans un milieu international et en anglais.

Tout en évoluant au sein de Services de Communication à la coordination d'événements spéciaux de A à Z et de Service de Marketing au support de chargés de grands comptes, de gestion de bases de données, j'ai toujours en parallèle effectué relectures et traductions ; j'ai aussi été en charge d'éditions de manuels.







Mes compétences :

Chef de projet

Communication

Communication interne

Compte rendu

Édition

Organisation

Organisation d'évènements

Relecture

Rewriting

Traduction