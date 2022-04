Aline BACHIAN

Un parcours professionnel commercial et marketing depuis 1992 dans les secteurs de l'assurance vie,de la téléphonie mobile,de la télé sécurité, de la formation professionnelle continue et de l'automobile , puis un aboutissement par la création de mon entreprise en 2007 en tant que consultante en free lance pour des entreprises privées et publiques dans l'accompagnement et le développement des équipes et des hommes.



Mes compétences :

COMMUNICATION

AUTOMOBILE

OPCA

IMMOBILIER

RH

RECRUTEMENT

MANAGEMENT

COMMERCE

Coaching professionnel

Développement personnel

Formation professionnelle

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL