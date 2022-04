Madame, Monsieur,



Forte d'une expérience de huit ans dans l'accompagnement social ainsi que dans le domaine de l'accueil d'urgence en tant qu'aide familiale et titulaire de diplôme d'État de monitrice educatrice, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle.



En effet, mes expériences auprès des jeunes et des familles m'ont permis de prendre des responsabilités et de développer des aptitudes en relation de confiance, de dialogue pour optimiser l'acceuil et de coordination entre collègues.



A l'heure actuelle, nous savons qu'il y a plus de demandes que de capacité d'accueil; pour cela, je mettrai en avant ma réactivité, mon sens d'écoute et surtout le respect de l'être humain dans sa différence qui sont des valeurs essentielles.



J'ai appris à me connaître pour mieux appréhender l'autre afin d'entendre correctement ses besoins et ses demandes.



Dans l'attente d'une rencontré ou je pourrai vous exprimer toutes mes motivations, je vous pris d'agréer Madame, Monsieur mes salutations distinguées.



Aline barras.



Mes compétences :

Réactivité

Créativité

Esprit d'équipe

Dynamisme

Esprit d'initiative

Ambition

Adaptation

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Analyse des besoins

Analyser écouter réfléchir agir

Organisation