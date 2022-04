Aline BARROQUIN

Actuellement standardiste et assistante polyvalente au sein d’une agence immobilière, je débute le 14 Septembre 2016 une formation d’assistante spécialisée médico-sociale au sein de l'école COFAP IFOM de Nantes. Je suis donc à la recherche d'un stage conventionné de 4 semaines.



En effet, effectuer ce stage serait l'occasion pour moi de tester mes connaissances et de consolider mon choix de carrière en me confrontant à la réalité du métier. Maîtrisant l'outil bureautique, sérieuse, motivée et volontaire, j'apprécie le contact humain et je suis prête à mettre en œuvre tout mon potentiel pour vous donner satisfaction.



Je vous propose, au choix, les sessions suivantes :



- du 3 au 25 novembre 2016

- du 2 au 27 janvier 2017

- du 27 février au 24 mars 2017

- du 2 au 31 mai 2017



Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire ou entretien qu'il vous conviendra de me proposer.



Mes compétences :

Conseil

Gestion administrative

Vente

Accueil

Assistanat