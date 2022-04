Aline BRAND

COMPETENCES

3D Studio Max 2010 : Modélisation Haute Définition et Temps Réel, décors

et personnages, Mapping, Rigging, Skinning, FX, Rendu (Scanline et Mental Ray)

ZBrush3 : Génération de Normal Maps et Diffuse

Photoshop CS4

Maya 2008 (Notions): Modélisation, mapping, passerelle avec 3dsmax (fbx)

After Effect CS4, Flash (notions)

Renderware Studio : Elaboration de niveaux Airplay : Module d’export

Langues : Anglais Lu, parlé, écrit Allemand : Notions



FORMATION ET NIVEAU D’ETUDES

2008 Formation animation 3D – (16heures) et StoryBoard– (16heures)– Les Gobelins

Formation anglais : 1 an à raison d’1 heure par semaine

2005 Formation Maya 6.5 aux Gobelins – Paris, 75 (1 mois)

2000 Elève aux cours du soir des Ateliers des Beaux Arts de Paris

1999 Spécialisation 3DSMax – IESA - Paris, 75

1998 - 1999 Formation graphique - EMC - Malakoff, 92 en contrat de qualification

1997 CPEG – Certificat préparatoire aux Etudes de Gestion – CNED

1994 - 1995 DEESMI (Diplôme Européen d’Etudes Supérieures en Marketing International)

1992 - 1994 BTS Commerce International ARCA – EVRY, 91-



Mes compétences :

Graphiste 3d

infographiste

Modeleur