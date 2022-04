Aline BREHM

Après une quinzaine d'années passées en tant que technicien qualité dans l'industrie tout en m’intéressant de près à l'actualité graphique, la retouche photo et la typographie, j'ai décidé de faire de ma passion mon métier et j'ai donc entrepris une reconversion professionnelle. J'ai obtenu un diplôme d’opérateur infographiste de niveau III (Bac +2) au centre Formagraph de Besançon.



Volontaire, déterminée et en constante évolution, je m'adapte aussi facilement dans une équipe déjà en place grâce à ma nature joviale.





PAO : Mises en page de magazines, d’affiches, création de logos, illustrations, plans, graphes, colorimétrie, photomontages, packagings, mises en pages Web, animations Flash sous mac et pc

Bureautique : Maîtrise des logiciels Microsoft Office.



Mes compétences :

Microsoft Office

Illustrations

Colorimétrie

Dreamweaver

Photoshop

Flash

In-design

Illustrator

Quark xpress