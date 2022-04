Aline CANINO

Bienvenue sur mon profil,



Traductrice libérale chinois, japonais et anglais vers français depuis plus de 12 ans, je mets mes compétences linguistiques et rédactionnelles à votre service. Qu'il s'agisse de traduction simple, d'adaptation, de rédaction de contenu ou de relecture, mon expérience professionnelle vous garantit une communication claire, ciblée, pertinente et originale.

Egalement forte d'une expérience de plusieurs années dans l'enseignement et la formation, je peux proposer des services de formation et de conseil. N'hésitez pas à me contacter afin d’étudier ensemble la prestation qui vous convient. Je vous invite également à visiter mon site Internet :Array



Mes compétences :

Arts

Brevets

Chine

Chinois

Culture

Enseignement

Français

Japon

Japonais

Linguistique

Rédactionnel

Technique

Traduction

Traductrice

Rédaction