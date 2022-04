Aline CARON

Ayant obtenue un master2 Productions Végétales et Industries Agroalimentaires (PVIA) en septembre 2013, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



En outre, ma formation en biochimie, biologie cellulaire végétale et ma licence professionnelle en chimie m'ont permis d'acquérir des bases solides en biologie cellulaire, en physiologie végétale et dans les méthodes d'analyses en biologie et chimie.



L'expérience acquise au cours de mes stages précédents m'ont permis de développer un esprit d'écoute et d'analyse, ainsi qu'une certaine efficacité pour le travail d'équipe, que je mettrai volontiers à votre service. Lors de mon dernier stage j'ai effectué des ensemencements et des cultures de bactéries ainsi que des extractions d'ADN de bactéries et des PCR. Enfin mon autonomie et ma réactivité ainsi que mon enthousiasme et ma détermination seront des alliés dans mes futures fonctions.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel