Aline CAU-TESTOUR

En poste depuis juillet 2004 auprès de Gaston FRANCO, Conseiller général,Maire de Saint Martin Vésubie, Président du CRT Côte d'Azur, du Parc National du Mercantour et des Communes Forestières des Alpes-Maritimes, je cherche à m'investir dans un nouveau secteur qui puisse me permettre une nouvelle évolution et me donner de nouveaux défis à relever.



Mon expérience à ses côtés m’a permis d’acquérir un champ d’actions élargi de par une grande autonomie et une communication ciblée auprès des élus (100 aine de maires adhérents à notre structure) ou partenaires techniques et institutionnels (Conseil général,Conseil régional, CRT, ONF, établissements scolaires, entreprises et presse).



Volontaire, méthodique et présentant un vif attrait vers les nouvelles technologies et les nouveaux modes de communication, je cherche à concilier chaque jour de mon quotidien, le respect de l’environnement, le développement économique et touristique d’une région à fort potentiel.



Membre active du Club de la Presse depuis 2005, j’ai acquis une aisance relationnelle avec les journalistes et les acteurs de la vie économique locale.



Je souhaite mettre mon dynamisme, ma motivation et mes compétences au service d'une entreprise à la recherche de nouveaux collaborateurs ou d'une structure proposant conseils aux entreprises.



Mes compétences :

Art

Attachée de presse

Communication

Culture

Environnement

Evénementiel

Politique

Presse

Recherche

Webmaster