Aline CHAMAHIAN

Maître de conférences en sociologie à l'Université de Lille SHS, mes travaux s'inscrivent essentiellement dans le champ de la sociologie de la vieillesse et du vieillissement, des âges de la vie et de la formation.

A partir de différents objets de recherche (démarches de retour en formation ou à l'emploi à l'heure de la retraite, rapport au logement des personnes vieillissantes et leurs proches, vécu de la maladie d'Alzheimer par les personnes qui en sont atteintes et leurs proches, etc.), je cherche à comprendre l'expérience individuelle de l'avancée en âge, les processus de construction identitaire tels qu'ils sont travaillés au cours de différents moments de transition au fil du parcours de vie, je m'efforce également de saisir le rapport au monde des personnes vieillissantes, comment elles parviennent ou non à conserver des prises sur le monde, sur leur environnement, sur leur vie quotidienne. Cette perspective vise à penser le vieillissement comme un processus inachevé de formation et de transformations et à appréhender les personnes vieillissantes non pas à travers le registre de la perte et des incapacités, mais plutôt à travers une approche plus complexe qui analyse les formes de l'épreuve du vieillir entre pertes et gains, entre adaptations, ajustements, aménagements et lâcher prise, etc.

Mon intérêt pour les questions relatives au vieillissement m'ont conduit à animer, avec Isabelle Mallon, le réseau thématique 7 (Vieillesses, vieillissement, parcours de vie) de l'Association Française de Sociologie depuis septembre 2013. Depuis décembre 2014, je suis également rédactrice en chef de la revue Gérontologie et société, responsabilité que je partage avec Dominique Somme.