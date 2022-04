Aline CHASSANG

Spécialisée en psychologie clinique, l'accompagnement psychologique que je propose concerne chaque âge de la vie, de manière individuelle et/ou collective.

Je m'intéresse particulièrement aux champs de la psychopathologie, de la petite enfance et de la parentalité, des addictions et de la criminologie.

D'autre part, je travaille de façon croisée (psychologie du travail/psychologie clinique) la question du recrutement, de la formation, de l'accompagnement professionnel et de la souffrance au travail.



Mes compétences :

Criminologie

Animation de groupes

Enseignement

Recrutement

Formation

Psychologie clinique

Psychologie du travail

Psychothérapie

Psychopathologie

Addictologie

Psychologie de l'enfant

Analyse des pratiques professionnelles

Périnatalité