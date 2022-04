Aline CHEIZE

Bonjour,



Synutra France International est une entreprise qui vient de s'installer à Carhaix, en Bretagne, pour construire la plus grosse usine de lait infantile d'Europe. Dans ce cadre, j'ai pris en charge la construction et la mise en route des laboratoires du site carhaisien.

C'est un projet passionnant. Peu de gens peuvent se targuer d'avoir tout monté de zéro : suivi de chantier, choix stratégiques, achats de matériel, recrutement, élaboration d'un organigramme et de rythmes de travail adéquate pour mes 40 collaborateurs, mise en place des méthodes, choix budgétaires...Un aussi gros projet demande ingéniosité, créativité, flexibilité, une très bonne communication et une bonne gestion des priorités.

Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Chimie

Chimie analytique

Chromatographie

Chromatography

Commercial

dynamique

équitation

Job search

Laboratory

Mass Spectrometry

NMR

Recherche

RMN

Search

Spectrométrie

Spectrométrie de masse

Spectrometrie de masse chromatographie

Technico commercial

Voile

Recrutement

Gestion de la relation client

Management

Gestion de projet

Budgétisation