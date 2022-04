Aline COLLODELLO

Installée aujourd'hui en Provence Verte, une région qui ressemble sur plusieurs points à la mienne (ruralité, essor touristique, production viticole et agricole, concentration de TPE/PME, etc...), je relève un nouveau challenge professionnel et crée mon propre cabinet UP TO PERFORMANCE de prestations de services "Accompagnement en Entreprise" à l'attention des TPE/PME, des collectivités, des groupements professionnels ou institutionnels.



Mes objectifs : mettre au service des dirigeants d'entreprise mes compétences en matière de management comportemental (coaching d'équipe pour une efficacité et une performance accrues des équipes et de l'entreprise), de marketing et développement commercial.



Présentation :

Aimant le contact humain et souhaitant travailler au service de mon territoire, c'est tout naturellement que j'ai orienté mes études et réalisé une partie de ma carrière professionnelle dans le tourisme.



Je suis experte en management d'équipe, gestion d'entreprise et en développement marketing stratégique et opérationnel depuis 2003.



Accréditée en management comportemental, et au Niveau I à la plate-forme ENSIZE, (la technologie DISC, reconnue et utilisée dans le monde de l'entreprise et des DRH) me permettent d'accompagner les dirigeants qui souhaitent améliorer la performance de leur entreprise par le développement du potentiel de leurs équipes et la mise en place d'un management participatif issu de l'intelligence collective.



Mon expérience de dirigeant d'entreprise et de membre d'un conseil d'administration, me permettent de mieux comprendre les préoccupations des cadres et des dirigeants ainsi que les enjeux des entreprises.



Ma collaboration avec un public professionnel multi-branches issu aussi bien du secteur privé que public est un atout supplémentaire dans le retour d'expérience du management comportemental.



Mon sens aiguisé de l'ouverture, de l'analyse, ma pugnacité & mon dynamisme, ma capacité d'écoute, mes qualités relationnelles et de leadership me permettent une immersion rapide et efficace dans tout projet qui m'est confié.





Mes compétences :

Analyse des besoins du marché

Gestion de projet

Définition de solutions

Marketing direct, e-marketing, m-tourisme

Gestion de la relation client

Négociation de partenariats

Cahier des charges

Rédaction de contenus

Organisation d'évènements

Développement commercial

Coaching d'équipe

